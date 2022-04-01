Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin kadın kolları başkanına 4 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin kadın kolları başkanına 4 yıl hapis cezası

01.04.2022 18:36
Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin kadın kolları başkanına 4 yıl hapis cezası

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994'ten bu yana tek başına iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresinin Kadın Kolları (ANCWL) Başkanı Bathabile Dlamini, bir yolsuzluk soruşturmasında mahkemeye yalan ifade verdiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994'ten bu yana tek başına iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresinin Kadın Kolları (ANCWL) Başkanı Bathabile Dlamini, bir yolsuzluk soruşturmasında mahkemeye yalan ifade verdiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Johannesburg Sulh ve Ceza Mahkemesi, eski Sosyal Kalkınma Bakanı Dlamini'nin, 2017'de bakanlığı döneminde bir sosyal yardım programıyla ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkemeye yeminli halde yalan ifade verdiğine hükmetti.

Mahkeme, Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) içinde güçlü bir figür olan Dlamini'ye yarısı ertelenmek üzere 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Karara göre, Dlamini'nin hapis cezası 200 bin rand (yaklaşık 200 bin TL) para cezasına dönüştürülebilecek.

Dlamini, ANC tüzüğüne göre partideki görevlerinden istifa etmek durumunda kalabilecek.

Devlet televizyonu SABC'ye konuşan Dlamini kendisinden istendiği takdirde istifa edeceğini söyledi.

Bathabile Dlamini

Kwazulu-Natal eyaletinde, 1962'de dünyaya gelen ve ülkenin en kalabalık etnik grubu Zululara mensup olan Dlamini, gençlik yıllarından itibaren beyaz ırkçı Apartheid rejimi karşıtı mücadelenin içinde yer aldı.

Dlamini, 1998'de üstlendiği ANCWL'nin genel sekreterliği görevini 10 yıl yürüttükten sonra, şimdilerde yolsuzluk iddialarıyla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma tarafından 2008'de Sosyal Kalkınma Bakanı olarak atandı.

2015 yılında ANCWL Başkanı görevini de üstlenen Dlamini, sosyal hibe dağıtımlarında yaşanan sorunlarından ötürü sıklıkla eleştirilerin hedefi oldu.

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Güney Afrika, Johannesburg, Yolsuzluk, Afrika, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Güney Afrika'da iktidar partisi ANC'nin kadın kolları başkanına 4 yıl hapis cezası - Son Dakika


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