Güney Kıbrıs'ta FPV Dron Üretimi Başladı - Son Dakika
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Güney Kıbrıs'ta FPV Dron Üretimi Başladı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, askeri operasyonlar için insansız hava araçları ve FPV dronları üretecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, askeri operasyonlarda kullanılması planlanan küçük insansız hava araçları ve FPV dronları kendi bünyesinde üretmeye başladı. Rum tarafının dışa bağımlılığı azaltmayı ve operasyonel hareket kabiliyetini artırmayı hedefleyen yeni adımı, Ada'daki askeri kapasite artışının son halkası oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) askeri kapasitesini genişletmeye yönelik çalışmalarına insansız hava araçlarının üretimi de dahil edildi. Rum basınından Politis gazetesinin haberine göre, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) 12'nci Mühendis Taburu bünyesinde Küçük İnsansız Hava Sistemleri Üretim Laboratuvarı kurdu. Laboratuvarda küçük insansız hava araçlarının yanı sıra operatörlerin üzerlerindeki kameralar aracılığıyla gerçek zamanlı görüntü alarak yönettiği FPV dronların tasarım ve üretimi gerçekleştirilecek. Üretilecek sistemlerin geliştirilerek RMMO'nun askeri operasyonlarında kullanılması planlanıyor. Böylece Rum tarafı, dışarıdan askeri sistem tedarikinin yanı sıra kendi ordusu içerisinde insansız askeri sistem geliştirme ve üretme kabiliyeti oluşturmaya başladı.

Hedef: "Rum ordusunun hareket kabiliyetini artırmak"

RMMO Genelkurmayı tarafından yapılan açıklamada, yeni üretim kapasitesinin ordunun teknolojik ve operasyonel dönüşümünün bir parçası olduğu belirtildi. Rum tarafının açıkladığı hedefler arasında askeri teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması, RMMO'nun hareket kabiliyetinin artırılması ve modern savaş alanındaki ihtiyaçlara daha hızlı karşılık verilmesi bulunuyor. RMMO Komutanı Korgeneral Emmanuel Theodorou da laboratuvarı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Theodorou'ya dronların tasarım, geliştirme ve üretim süreçlerinin yanı sıra sistemlerin ilerleyen aşamalarda operasyonel kullanıma nasıl alınacağı konusunda bilgi verildi.

Ada'da askeri kapasiteye yeni unsur

Rum tarafının FPV dron üretimine geçmesiyle RMMO'nun mevcut askeri kapasitesine yeni bir insansız sistem kabiliyeti ekleniyor. Yeni laboratuvarla birlikte RMMO'nun yalnızca hazır askeri sistemler tedarik eden bir yapıdan, kendi operasyonel ihtiyaçlarına göre dron tasarlayıp üretebilen bir kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Rum tarafının askeri kapasitesini artırmaya yönelik adımlarının sürdüğü süreçte başlayan FPV dron üretimi, Ada'daki askeri güç ve kapasite artışına eklenen yeni bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Kıbrıs'ta FPV Dron Üretimi Başladı - Son Dakika

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