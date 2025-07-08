Güney Kıbrıs'ta Yeni Doğal Gaz Keşfi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodoulides, Kıbrıs adasının Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yer alan Pegasus-1 sahasında, Blok 10 içerisinde yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yeni doğal gaz rezervini duyurdu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodoulides, Kıbrıs adasının Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yer alan Pegasus-1 sahasında, Blok 10 içerisinde yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklamada yapan Hristodoulides, söz konusu keşfin Kıbrıs'ın enerji potansiyelini yeniden teyit ettiğini belirtti. Enerji planlarının tutarlı bir şekilde ilerletileceğini vurgulayan Rum lider, "Enerji planlarımızı, tutarlı bir şekilde ve doğal kaynaklarımızı halkımızın, bölgemizin ve AB'nin yararına kullanma amacıyla ilerletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ExxonMobil ve QatarEnergy'den Kıbrıs'ın MEB'inde yeni doğalgaz keşfi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis ile ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı George Papanastasiou ve ExxonMobil Güney Kıbrıs Ülke Müdürü Varnavas Theodossiou da hazır bulundu. Toplantıda, Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin (MEB) 10. parselinde bulunan Pegasus-1 kuyusunda yeni bir doğalgaz keşfi yapıldığı açıklandı. Keşif, ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited ile QatarEnergy International E&P LLC ortaklığında yürütülen sondaj faaliyetleri sonucunda gerçekleşti. Yaklaşık 190 kilometre açıkta ve bin 921 metre derinlikte konumlanan kuyuda, 350 metre kalınlığında gaz içeren rezervuar tespit edildiği ve sondaj çalışmalarının "Valaris DS-9" sondaj gemisiyle güvenli bir şekilde tamamlandığı aktarıldı.

Keşfin tam potansiyelinin ortaya konması için önümüzdeki aylarda ek değerlendirmeler yapılacağı bildirldi.

Bunun, aynı parselde 2019 yılında duyurulan Glaucus-1 keşfinden sonraki ikinci önemli bulgu olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. 2022 yılında tamamlanan Glaucus-2 değerlendirme kuyusu da bölgedeki yüksek kaliteli rezervuar varlığını teyit etmişti. - LEFKOŞA