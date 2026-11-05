Güney Kore, Cheonghae Birliği'nin görev alanını Hürmüz Boğazı yakınına genişletiyor

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'a göre Seul yönetimi, Somali açıklarında korsanlıkla mücadele amacıyla yürüttüğü deniz misyonunun görev alanını Hürmüz Boğazı yakınlarına kadar genişletme kararı aldı. Güney Kore, bu kapsamda bölgeye deniz karakol uçağı ve patlayıcı madde imha ekibi dahil ilave askeri unsurlar göndermeyi planlıyor.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap, Seul yönetiminin Somali açıklarında korsanlıkla mücadele amacıyla yürüttüğü deniz misyonunun görev alanını Hürmüz Boğazı yakınlarına kadar genişletme kararı aldığını bildirdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Aden Körfezi'nde görev yapan Cheonghae Birliği'nin görev alanının Umman'ın güneyindeki Arap Denizi sularına kadar genişletileceği ve birliğin operasyonel yarıçapının yaklaşık iki katına çıkarılarak bin 930 kilometreye yükseltileceği aktarıldı. Görev kapsamında bölgeye P-8A tipi deniz karakol uçağı ile patlayıcı madde imha (EOD) ekibinin gönderilmesinin planlandığı, ayrıca birliğe 75 personel daha katılmasıyla toplam personel sayısının 395'e çıkarılacağı kaydedildi.

Takviye askeri unsurlar çatışma dışı faaliyetlerde kullanılacak

Güney Koreli yetkililer, bölgeye gönderilecek takviye askeri unsurların yalnızca çatışma dışı faaliyetlerde kullanılacağını ve birliğin müttefik kuvvetlerden bağımsız hareket edeceğini vurguladı. Operasyonların Umman'ın güneyindeki açık denizlerle sınırlı olacağı, deniz karakol uçaklarının İran topraklarını ve karasularını hedef almayacağı veya gözetlemeyeceği, Hürmüz Boğazı'nın iç kesimlerinde de hedef belirleme veya gözetleme faaliyeti yürütmeyeceği aktarıldı. Birliğin görev alanının genişletilmesine ilişkin kararın Güney Kore yasaları gereğince Ulusal Meclis'in onayına sunulacağı belirtildi. Hükümetin Bakanlar Kurulu'nun gelecek haftaki onayının ardından ilgili teklifi Ulusal Meclis'e ileteceği ve birliğin görev tanımına "Uluslararası deniz ticaret yollarında seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine destek verilmesi" maddesinin ekleneceği kaydedildi. Takviye askeri unsurların Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki stratejik konumuyla öne çıkan Cibuti üzerinden konuşlandırılmasının planlandığı, Güney Kore'nin parlamento sürecinin başlamasının ardından Cibuti yönetimiyle bu konuda görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Cibuti'de ABD'ye ait bir askeri üssün bulunduğu, Japonya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin de ülkede deniz karakol unsurları konuşlandırdığı hatırlatıldı.

Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme operasyonlarına hazırlık

Güney Kore'nin bölgeye insansız mayın temizleme sistemleri de konuşlandırmayı planladığı, bu sistemler ile patlayıcı madde imha ekibinin ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesinin ardından Hürmüz Boğazı'nda yürütülebilecek muhtemel uluslararası mayın temizleme operasyonlarına hazırlık amacıyla görevlendirileceği ifade edildi. Söz konusu operasyonlarda insansız su üstü veya su altı araçlarından gönderilecek uzaktan kumandalı robotlarla deniz mayınlarının tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesinin planlandığı belirtildi.

Mayın temizleme operasyonlarına katılım şartlı olarak sağlanacak

Güney Kore'nin muhtemel mayın temizleme operasyonlarına katılım için İngiltere, Fransa ve diğer ortak ülkelerle koordinasyon sağladığı aktarılırken, operasyonların başlayabilmesi için ABD ile İran arasındaki savaşın sona ermesi veya iki ülke arasında seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine yönelik resmi bir anlaşmaya varılması şartının arandığı kaydedildi. Savunma Bakanlığı yetkilileri, gerekli şartların sağlanması ve talepte bulunulması halinde Güney Kore'nin mayın temizleme operasyonlarına katılmayı taahhüt ettiğini bildirdi. Söz konusu operasyonlarda kullanılacak ilave unsurların görevlendirilmesi için ayrıca parlamento onayı alınması gerektiği hatırlatıldı.

Aden Körfezi'nde korsanlarla mücadele görevi yürütüyor

2009'da Aden Körfezi'nde korsanlıkla mücadele ve deniz güvenliğini sağlama amacıyla kurulan Cheonghae Birliği, 4 bin 400 tonluk bir muhrip, deniz helikopteri ve sürat teknelerinden oluşuyor. Birliğin görev süresi her yıl parlamento onayıyla yenilenirken, mevcut görev süresinin 31 Aralık'ta sona ermesi öngörülüyor.