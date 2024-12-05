Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Soruşturma - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Soruşturma

Güney Kore\'de Yoon Suk Yeol\'a Soruşturma

Polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u sıkıyönetim ilanı nedeniyle vatana ihanetle suçladı.

05.12.2024 11:23
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Güney Kore'de polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmesinin ardından başlayan siyasi kriz sürüyor. Güney Kore medyasına göre polis, muhalefetteki Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan bir grubun şikayeti üzerine Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Yoon'un yanı sıra dün istifa eden Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Yoon tarafından sıkıyönetim komutanı ilan edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su ve İçişleri Bakanı Lee Sang-min de sıkıyönetim ilan edilmesindeki rolleri nedeniyle "vatana ihanet" ve farklı suçlamalarla suçlandı.

Ayrıca savcılık, Devlet Başkanı Yoon'a sıkıyönetim ilan etmesini öneren eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a seyahat yasağı getirdi.

Ülkede 6 saat süren sıkıyönetim

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol geçtiğimiz Salı günü "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan ettiğini açıklamıştı. Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su sıkıyönetim komutanı olarak atanırken, Ulusal Meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı. Saatler sonra Ulusal Meclis'te yapılan acil toplantıda sıkıyönetimin kaldırılması yönünde karar alınmıştı. Yoon gelişmeler üzerine geri adım atarken, sıkıyönetim ise yaklaşık 6 saatin ardından sona ermişti. Ülkede siyasi krize neden olan sıkıyönetimin ardından 6 muhalefet partisi dün Yoon'un görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Savunma Bakanı'nın istifası

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ise dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Sıkıyönetim kararı ile ilgili olarak halkta kafa karışıklığına ve endişeye neden olduğum için üzgünüm ve derin bir sorumluluk hissediyorum" diyerek görevinden istifa etmişti. Devlet Başkanı Yoon, Kim'in yerine Güney Kore'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak görev yapan emekli general Choi Byung-huk'u aday gösterdi. Choi'nin Ulusal Meclis'in adaylığını onaylaması halinde resmi olarak Savunma Bakanı olması bekleniyor.

Ülkede sıkıyönetim kararını gerektiren bir kriz ortamı olmadığını belirten muhalifler, Yoon'un hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiğini savunuyor.

Ülkede Nisan ayında yapılan seçimlerin ardından Ulusal Meclis'teki çoğunluk, muhalefete geçmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'a Soruşturma - Son Dakika

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