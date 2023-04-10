Güney Kore: "Kuzey Kore 4 gündür telefonlarımıza çıkmıyor" - Son Dakika
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Güney Kore: "Kuzey Kore 4 gündür telefonlarımıza çıkmıyor"

10.04.2023 10:33
Güney Kore: "Kuzey Kore 4 gündür telefonlarımıza çıkmıyor"

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak üzere yapılan günlük rutin telefon aramalarına 4 gündür yanıt vermediğini duyurdu.

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak üzere yapılan günlük rutin telefon aramalarına 4 gündür yanıt vermediğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ve Güney Kore - ABD ittifakının bölgede yaptığı ortak tatbikatlar Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Pyongyang'dan sürpriz bir hamle geldi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla yerel saatle 09.00 ve 17.00'de olmak üzere günde 2 kez yapılan rutin telefon aramalarına Kuzey Kore'nin 4 gün üst üste yanıt vermediğini duyurdu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoung-sam, hükümetin durumu takip ederek gereken tepkiyi vereceğini belirterek, "Resmi duruşumuzu sergilememiz uzun sürmeyecek" ifadelerini kullandı. Güney Kore Savunma Bakanlığı da askeri hat üzerinden yapılan aramaların 4 gündür yanıtsız kaldığını açıkladı.

Nedeni bilinmiyor

Aramalara neden cevap vermediği henüz bilinmeyen Kuzey Kore'nin son adımının, Seul - Washington ittifakının bölgedeki ortak askeri tatbikatlarına tepki niteliğinde olduğu değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki düzenli temasın sona ermesinin yeni askeri gerilimlerin önünü açabileceğinden endişe ediliyor.

İlk değil

İki ülke arasındaki rutin telefon aramaları farklı nedenlerden ötürü daha önce de sekteye uğramıştı. Pyongyang, geçen Haziran ayında şiddetli yağışların neden olduğu düşünülen teknik aksaklıklar sonucunda Seul'un aramalarını yanıtsız bırakmıştı. Kuzey Kore 2021'de ise Güney Koreli aktivistlerin Pyongyang karşıtı el ilanı kampanyasını ve Seul-Washington ittifakının ortak tatbikatlarını protesto etmek üzere geçici süreyle aramalara kayıtsız kalmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA
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