Güney Kore, Kuzey Kore\'nin Doğu Kıyısından Seyir Füzeleri Ateşlediğini Açıkladı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin ülkenin doğu kıyısı açıklarından birden çok seyir füzesi ateşlediğini açıkladı. Son füze denemesi, Pyongyang'ın bu yılki 5'inci seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçti.
Yeni yılda silah programına hız kazandıran Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin doğu kıyısından birden çok seyir füzesi ateşlediği bildirildi. Yerel saatle 09.00 sıralarında fırlatılan füzelerin Kuzey Kore'nin Wonsan şehrinin kuzeydoğusu istikametine doğru yol aldığı belirtildi. Füze sayısı, mesafe ve irtifa gibi bilgilere yer verilmedi. Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde detaylı analiz ve takip çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Son füze denemesi, Pyongyang'ın bu yılki 5'inci seyir füzesi testi olarak kayıtlara geçti.
Pyongyang "Alevli ok" ve "Ok" füzelerin de içeren 4 deneme yapmıştı
24 Ocak ve 28 Ocak'ta "Alevli ok" anlamına gelen "Pulhwasal-3-31" adlı yeni stratejik seyir füzesini test eden Kuzey Kore, 30 Ocak'ta ise "Ok" anlamına gelen bir diğer stratejik seyir füzesi "Hwasal-2"yi denemişti. Pyongyang, son olarak 2 Şubat'ta "süper büyük savaş başlığı" taşıyan bir seyir füzesi ile yeni tip bir uçaksavar füzesini test ettiğini duyurmuştu. Kuzey Kore'nin alışılmadık sıklıktaki seyir füzesi denemeleri ile nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füzelerinin performansını arttırmayı hedeflediği yorumları yapılmıştı. - SEUL
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