Güney Kore, Kuzey Kore'nin ikinci sınır ihlaline uyarı ateşi açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Güney Kore, Kuzey Kore'nin ikinci sınır ihlaline uyarı ateşi açtı

Güney Kore ordusu, yaklaşık 30 Kuzey Kore askerinin Koreler arası kara sınırını ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle uyarı ateşi açıldığını duyurdu. Kuzey Koreli askerlerin sınırı geçtikten sonra geri döndüğü belirtildi.

18.06.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ordusu, yaklaşık 30 Kuzey Kore askerinin Koreler arası kara sınırını ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Güney Kore'nin kara sınırını geçtiğimiz hafta ihlal ederek bölgede tansiyonu yükselten Kuzey Kore'den tehlikeli bir hamle daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, iş aletleri taşıyan yaklaşık 30 Kuzey Kore askerinin yerel saatle 08.30 sıralarında Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) geçtiği bildirildi. Güney Kore ordusunun gerekli uyarıları yaptıktan sonra sınır ihlalini önlemek amacıyla ikaz ateşi açtığı kaydedilirken, Kuzey Koreli askerlerin ise çok geçmeden kendi ülke sınırlarına döndüğü belirtildi. Kısa süren ihlalin ardından sınır bölgesinde olağandışı bir hareketlilik yaşanmadığı aktarıldı.

2 haftada 2 sınır ihlali

Gelişmelerle birlikte Kuzey Kore'nin son 2 haftada gerçekleştirdiği sınır ihlallerinin sayısı 2'ye yükseldi. JCS'den geçen hafta yapılan açıklamada yaklaşık 20 Kuzey Kore askerinin 9 Haziran'da sınırı geçtiği, Güney Koreli askerlerin uyarı ateşi açtığı kaydedilmişti. Kuzey Koreli askerlerin kısa süre sonra kendi ülke sınırlarına çekildiği açıklanırken, olayın yanlışlıkla meydana geldiğinin değerlendirildiği aktarılmıştı.

Kuzey Kore sınır bölgesindeki faaliyetlerini artırmıştı

Kuzey Kore'nin Nisan ayından bu yana mayın döşeme, duvar örme ve yol yapımı gibi faaliyetlerde görevli yüzlerce askeri sınır bölgesine konuşlandırdığı kamuoyuna yansımıştı. Pyongyang'ın söz konusu faaliyetlerle ordu ve halk üzerindeki kontrolünü güçlendirmeyi ve ülkeden kaçma girişimlerini engellemeyi hedeflediği yorumları yapılmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Güney Kore, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Kore, Kuzey Kore'nin ikinci sınır ihlaline uyarı ateşi açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
20:43 On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu On binlerce İsrailli bir kez daha sokaklara indi: Sen suçlusun Netanyahu
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
00:46 Kanlar içinde yerde kaldı Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi Kanlar içinde yerde kaldı! Fransız yıldız Kylian Mbappe, yürekleri ağza getirdi
00:42 Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor Dünya medyasının 2024 karnesi ortaya çıktı! Haber içerikleri duyarsızların sayısını artırıyor
23:52 Avcılar’da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da metrobüs durağında 25 kaçak göçmen yakalandı
23:48 Fransa, Avusturya’yı 1-0 mağlup etti Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti
23:45 Meksika’da belediye başkanı otoyolda öldürüldü Meksika'da belediye başkanı otoyolda öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 10:13:47. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'nin ikinci sınır ihlaline uyarı ateşi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement