Güney Kore lideri Lee, Ukrayna'nın gizlilik ihlali üzerine ek önlem alacağını söyledi - Son Dakika
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Güney Kore lideri Lee, Ukrayna'nın gizlilik ihlali üzerine ek önlem alacağını söyledi

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Ukrayna'nın Kuzey Koreli savaş esirlerinin transferindeki gizlilik anlaşmasını ihlal ve inkar etmesine tepki gösterdi. Lee, resmi özür sunulmazsa ek önlemler alacaklarını bildirdi; Kiev-Seul gerginliği bu süreçte krize dönüştü.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Ukrayna'nın Kuzey Koreli savaş esirlerinin ülkesine transferini gizli tutma anlaşmasını ihlal ve inkar etmesine sert tepki göstererek, "Ukrayna yönetimi gerçekleri inkar etmeye ve resmi bir özür sunmayı reddetmeye devam ederse ek önlemler alacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan iki Kuzey Kore askerini Güney Kore'ye gönderdiklerini açıklamasıyla başlayan Kiev- Seul gerginliği krize dönüştü. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın talebi üzerine söz konusu transferi gizli tutma konusunda anlaşmaya varıldığını vurguladı. Buna rağmen Ukrayna'nın transferi tek taraflı olarak ifşa ettiğine dikkat çeken Lee, Kiev'in böyle bir gizlilik anlaşmasının yapılmadığını savunarak kendisini "yalancı" konumuna düşürdüğünü ifade etti.

"Ukrayna'nın tutumundan derin üzüntü duyuyoruz"

Ukrayna'nın anlaşmayı kabul etme ve özür dileme taleplerine yanıt vermek yerine Koreler arası askeri çatışma ihtimalinden bahseden açıklamalar yaptığını söyleyen Lee, "Kore Yarımadası'nda savaşı kışkırtmaya çalışan Ukrayna'nın tutumundan derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Güney Kore'nin ulusal onuruyla ilgili olması nedeniyle yaşananlara sessiz kalamayacağının altını çizen Lee, "Ukrayna yönetimi gerçekleri inkar etmeye ve resmi bir özür sunmayı reddetmeye devam ederse ek önlemler alacağız" uyarısında bulundu.

Zelenskiy'nin açıklamaları gerginliğe neden olmuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan iki Kuzey Kore askerini Güney Kore'ye gönderdiklerini açıklamıştı. Güney Kore yönetimi ise askerlerin güvenliği için söz konusu transferin gizli tutulmasını öngören bir anlaşma yapıldığını, ancak bunun Ukrayna tarafından ihlal edildiğini duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan bir yetkili gizlilik anlaşmasının varlığını reddederken, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın Güney Kore Maslahatgüzarı Andrii Vieshkin'i çağırarak yaşananlardan duyulan ciddi endişeyi dile getirmişti. Güney Kore istihbaratı da söz konusu transferin gizli tutulmasını ilk aşamada Ukrayna'nın talep ettiğini ve iki ülkenin süreç boyunca bu konuda mutabık kaldığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA
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