Güney Kore'den Trump'ın tatbikat kararına temkinli yanıt - Son Dakika
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Güney Kore'den Trump'ın tatbikat kararına temkinli yanıt

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Güney Kore, ABD'nin ortak askeri tatbikatları azaltma kararına ilişkin savunma duruşunu koruyacağını belirtti; Trump-Kim ilişkisinin diyalog için umut verdiğini ancak ABD ile koordinasyonun süreceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, Seul yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un arasındaki dostane ilişkinin Washington ve Pyonyang arasında anlamlı bir diyaloğun önünü açmasını umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile olan iyi ilişkisini gerekçe göstererek Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatları azaltma kararı almasına Seul yönetiminden tepki gecikmedi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, iki ülkenin tatbikatlar ve eğitimler yoluyla güçlü ortak savunma duruşunu sürdürdüğü belirtilerek, "Gelecekte de gerekli ayrıntılar üzerinde koordinasyona devam edeceğiz" denildi.

Seul yönetiminin Trump ile Kim arasındaki dostane ilişkinin Washington ve Pyongyang arasında anlamlı bir diyaloğun önünü açmasını umduğu vurgulanan açıklamada, "Hükümet, Başkan Trump'ın sosyal medyada yayınladığı mesajları yakından takip etmektedir. Güney Kore ile ABD arasındaki yakın iş birliği çerçevesinde, sürece yön veren bir rol üstlenerek her türlü diplomatik çabayı göstereceğiz" denildi.

Güney Kore'den Trump'ın İran eleştirisine yanıt

Trump'ın Güney Kore yönetimine yönelttiği İran konusunda ABD'ye destek olmama eleştirisine de değinilen açıklamada, "Hükümet, İran'da ateşkesin yeniden sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasına yönelik uluslararası çabalara aktif bir şekilde katılmaktadır. Kore Yarımadası'ndaki savunma duruşunu ve ilgili iç yasal prosedürleri göz önünde bulundurarak, şu anda ABD ile pratik ve askeri katkı ihtimalleri üzerinde yakından görüşmeler yürütüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trump Kuzey Kore'ye zeytin dalı uzatmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle ABD'nin uzun zaman önce Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlara katılmayı kabul etmiş olmasından memnun değilim" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu tatbikatların hem maliyetli olduğunun hem de bu maliyetlerin büyük kısmının ABD tarafından karşılandığın altını çizen Trump, "Bu tatbikatlar ayrıca benim görev dönemimde tehditkar olmayan ve saygılı davranan bir ülkeye (Kuzey Kore) tamamen uygunsuz ve düşmanca bir sinyal gönderiyor" ifadelerini kullanmıştı. Güney Kore ve ABD'nin 17-27 Ağustos tarihleri arasında bölgede gerçekleştireceği ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na atıfta bulunan Trump, "İptal etmek için artık çok geç olduğu gerçeğine dayanarak, Savaş Bakanı Pete Hegseth'e ortak askeri tatbikatları önemli ölçüde azaltması talimatını verdim" demişti.

Trump, Güney Kore yönetimini İran üzerinden eleştirmişti

Bu kararda Güney Kore yönetiminin ABD'ye İran savaşında destek vermemesinin de etkili olduğunu ima eden Trump, "Biraz ilgisiz olsa da, yakın zamanda Güney Kore Devlet Başkanına İran'ın nükleerden arındırılması konusunda bize katılmak isteyip istemediklerini sordum ve 'Hayır, teşekkürler!' dediler" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore'den Trump'ın tatbikat kararına temkinli yanıt - Son Dakika

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