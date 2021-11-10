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Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret - Son Dakika

Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret

10.11.2021 15:17
Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret

Güney Moravya arasındaki dostluk ve iş birliğinin uzun ömürlü olması adına Taş Binanın yanındaki yeşil alana 2 adet manolya fidanı dikti.

Güney Moravya arasındaki dostluk ve iş birliğinin uzun ömürlü olması adına Taş Binanın yanındaki yeşil alana 2 adet manolya fidanı dikti.

Çekya Güney Moravya Bölgesi Valisi Jan Grolich, Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Ziyarete, Çek Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Pavel Danek, Çek Cumhuriyeti Mersin Fahri Konsolosu Ufuk Bozkaya ve beraberindeki heyet ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim de katıldı.

Başkan Seçer, heyeti Mersin'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaret bir başlangıç olacaktır. Hem Vali Grolich ile birbirimizi tanıma imkanımız olacak hem de yönettiğimiz bölgelerin özellikleri ile ilgili birbirimizi bilgilendireceğiz. Deneyimlerimizden faydalanacağız; önerilerimiz olacak. Kısacası birbirimize, bölgemize fayda sağlayacak, katkı sunacak güzel diyaloglar kuracağımızdan eminim" dedi.

"Mersin'i çok ilgi çekici buldum"

Vali Grolich ise davet dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Mersin hakkında halihazırda birçok şey öğrendik. Gerçekten çok ilgi çekici buldum ve eminim ki, üzerinde birlikte çalışabileceğimiz birçok konuyu bulabileceğiz. Biz de sizi Güney Moravya'ya davet etmek isteriz. Sadece şehir merkezinde değil, bizim bölgemize de neler yaptığımızı görmenizi dileriz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Seçer, heyete günün anısına, mitolojide geçen ve Tarsus'un ismini almasında önem taşıyan pegasus (kanatlı uçan at) figürlü tablo hediye etti.

İkili iş birliğinin uzun ömürlü olması adına manolya fidanı dikildi

Makam ziyaretinin ardından Başkan Seçer ve Vali Grolich, Mersin-Güney Moravya arasındaki dostluk anısına Taş Binanın yanında yer alan yeşil alana 2 adet manolya fidanı dikti. Fidanlara can suyunu Seçer ile Grolich birlikte verdi. Fidan dikiminden sonra Grolich'e Başkan Seçer tarafından Atatürk Çiçeği hediye edildi. - MERSİN

Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret
Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret
Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret
Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret
Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret
Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret
Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret

Çek Cumhuriyeti, Vahap Seçer, Ticaret, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Moravya Valisi Grolich'den Başkan Seçer'e ziyaret - Son Dakika
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