Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, sürpriz bir isme "Parti kur" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Politika

Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, sürpriz bir isme "Parti kur" çağrısı yaptı

Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, sürpriz bir isme "Parti kur" çağrısı yaptı
04.08.2025 14:56
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Gazeteci Ruşen Çakır, Abdullah Öcalan'ın TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiğini öne sürdü. "Demokratik Cumhuriyet Partisi" ismini öneren Öcalan'ın, Baş'ı bu oluşuma dahil olmaya davet ettiği belirtildi. TİP'ten henüz açıklama gelmedi.

Gazeteci Ruşen Çakır, kaleme aldığı son yazısında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Terör örgütü PKK'nın cezaevindeki elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir parti kurulması yönünde mesaj ilettiği öne sürüldü.

PARTİ İÇİN İSİM BİLE ÖNERMİŞ

"Türk solu bu sürecin neresinde?" başlıklı yazısında, DEM Parti İmralı heyeti aracılığıyla iletildiği iddia edilen mesajda Öcalan'ın kurulması planlanan siyasi parti için "Demokratik Cumhuriyet Partisi" ismini önerdiği ve Erkan Baş'ı bu sürece dahil olmaya davet ettiği belirtildi.

"ERKAN BAŞ'A SELAMLARIMI İLETİN"

Ruşen Çakır'ın aktardığına göre Öcalan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Erkan Baş'a selamlarımı iletin. Bu yeni partiyi Demokratik Cumhuriyet Partisi diye tanımladım. Burada arkadaşlarla da paylaştım isim olarak, ancak kendisiyle de konuşun. Bu girişimim, Demokratik Sosyalizm Partisi temelinde örgütsel birliğe kadar gidecek. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz."

TİP VE ERKAN BAŞ'TAN AÇIKLAMA YOK

Söz konusu iddialarla ilgili Türkiye İşçi Partisi'nden ya da Genel Başkan Erkan Baş'tan henüz bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, siyasi çevrelerden gelecek tepkiler merak konusu.

Abdullah Öcalan, Ruşen Çakır, Erkan Baş, Politika, Siyaset, Gündem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, sürpriz bir isme 'Parti kur' çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, sürpriz bir isme "Parti kur" çağrısı yaptı - Son Dakika
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