Gürcistan Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçlarını Reddetti

Politika

GÜRCİSTAN Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, dün düzenlenen parlamento seçimine 'Rus operasyonu' ile müdahale edildiğini iddia ederek, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini söyledi. Zurabişvili, seçim sonuçlarını tanımadığını duyuran muhalefet partilerini ve halkı Parlamento Binası'nın önüne çağırdı.

Salome Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gazetecilere açıklamada bulundu. Zurabişvili, seçimi iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığını gösteren sonuçları kabul etmediklerini belirterek, "Bu seçimlerde tahrifat yapıldı. Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Batılı devletleri ülkesine ve halkına destek vermeye çağırarak, Gürcistan'ın korunmasının, jeopolitik dengenin korunması anlamına geldiğini kaydetti.