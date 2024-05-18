Gürcistan Cumhurbaşkanı 'Yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto etti - Son Dakika
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Politika

Gürcistan Cumhurbaşkanı 'Yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto etti

Gürcistan Cumhurbaşkanı \'Yabancı etkinin şeffaflığı\' yasasını veto etti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkede tartışmalara ve protestolara neden olan 'Yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto ettiğini belirterek, 'Bu yasa, anayasamıza aykırı olan ve Avrupa yoluna engel olan bir Rus yasasıdır' dedi. Yasaya ilişkin basın toplantısında Zurabişvili, yasanın ruhu itibarıyla anayasaya ve Avrupa standartlarına aykırı olduğunu vurguladı.

18.05.2024 21:24
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkede tartışmalara ve protestolara neden olan "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını veto ettiğini belirterek, "Bu yasa, anayasamıza aykırı olan ve Avrupa yoluna engel olan bir Rus yasasıdır" dedi.

Gürcistan'da "Yabancı etkinin şeffaflığı" yasası yoğun tartışmalara ve şiddetli protestolara neden oluyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili bugün yasaya ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Yasayı "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, "Bugün Rus yasasını veto ettim. Bu yasa, özü itibarıyla, ruhu itibarıyla anayasamıza ve tüm Avrupa standartlarına aykırı olan ve Avrupa yoluna engel olan bir Rus yasasıdır. Veto yasal olarak doğrudur ve bugün parlamentoya sunulacaktır. Kanun herhangi bir değişikliğe veya iyileştirmeye tabi değildir. Bu yasa yürürlükten kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamalarda, tasarıya karşı olduğunu ve yasalaşması durumunda veto edeceğini duyurmuştu.

Yasa tasarısı 14 Mayıs'ta yasalaşmıştı

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisinin taktim ettiği "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına parlamentoda ilk onay 17 Nisan'da, ikinci onay 1 Mayıs'ta verilmişti. Tasarı parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan üçüncü okumada 30 hayır oyuna karşılık 84 evet oyuyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı

Gürcistan'da iktidara yakın Halkın Gücü Partisi'nin Mart 2023'te parlamentoya sunduğu "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısı, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. - TİFLİS

Kaynak: İHA

Gürcistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürcistan Cumhurbaşkanı 'Yabancı etkinin şeffaflığı' yasasını veto etti - Son Dakika

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