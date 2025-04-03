Gürcistan'da 8 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 kişi ile ulusal seviyede aranan 3 kişinin Gürcistan'ta yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu kırmızı bültenle

aranan H.A., H.D., İ.B., Ö.T. ve A.S.Ö. ile ulusal seviyede aranan R.U., C.K. ve M.Ç. isimli şahısların Gürcistan'ta yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk polisinden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA