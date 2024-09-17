Gürcistan'da Eşcinsel Hakları Kısıtlandı - Son Dakika
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Politika

Gürcistan'da Eşcinsel Hakları Kısıtlandı

Gürcistan parlamentosu eşcinsel evlilik, evlat edinme ve cinsiyet değiştirmeyi yasakladı.

17.09.2024 21:16
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Gürcistan'da parlamento, eşcinsel evliliği ve eşcinsellerin evlat edinmesini, cinsiyet değiştirmeyi ve eşcinsellik propagandasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Gürcistan parlamentosunda "Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması" konulu yasanın 3. ve son okuması için oylama yapıldı. LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısı, Genel Kurul'da yapılan oylama sonucu 84 "evet" oyu ile kabul edildi.

Eşcinsel evlilik, evlat edinme, ameliyatla cinsiyet değiştirme yasaklanıyor

Yasayla birlikte "Onur Yürüyüşü" etkinliklerinin, LGBT'yi simgeleyen bayrağın kamusal alanda sergilenmesinin önüne geçilebilecek. Film ve kitaplara konuyla ilgili sansür uygulanabilecek. Eşcinsellerin evlenmesi, bu kişilerin evlat edinmesi ve bir kişinin ameliyatla cinsiyet değiştirmesi yasaklanacak.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "geleneksel ahlaki standartların" korunması için söz konusu yasal düzenlemenin gerekli olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı tepkili

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise iktidardaki partisini eleştirirken, yasa tasarısını engelleyeceğini belirtiyor. Ancak Gürcü Hayali ve müttefikleri, parlamentoda Zurabişvili'nin veto kararını geçersiz kılacak kadar sandalyeye sahip. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gürcistan'da Eşcinsel Hakları Kısıtlandı - Son Dakika

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