Gürer: 1 Mayıs Taksim'de Kutlanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürer: 1 Mayıs Taksim'de Kutlanmalı

06.05.2026 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, Taksim'de kutlanmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Her yıl 1 Mayıs kutlamalarının nerede yapılacağının tartışma konusu olduğunu dile getiren Gürer, özellikle Taksim gibi sembolik anlamı olan bir yerde bu kutlamaların yapılmasının önünün kesildiğini kaydetti.

CHP'li Gürer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün dünyada ve Türkiye'de kutlanan resmi bir bayram olduğunu anımsatarak, "Taksim, işçiler için önemli bir merkezdir. Her yıl kutlamalar engellenerek emekçilere yapılan eziyet ve baskı kabul edilemez. İşçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamasına izin verilmeli ve bu bağlamda yaratılan olumsuz görüntülerden ülkemiz arındırılmalıdır. Taksim, tüm işçilerin, çalışanların kardeşçe, dostça duygularını, düşüncelerini bir arada yaşadıkları yer olmalıdır." ifadesini kullandı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Gürer, işçi, memur ve emeklinin sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Kamuda taşeron uygulamasıyla sendikalaşmanın önünün kesildiğini savunan Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendikaların işlevi daraltılmıştır. Asgari ücret, en düşük ücret olmaktan çıkarak temel ücret noktasına evrilmiştir. 2002 yılında sigortalı işçi sayısı 5 milyon 223 bin iken, sendikalı işçi sayısı 2 milyon 680 bin idi. Aradan geçen süre içerisinde nüfusumuz 30 milyona yakın artmasına rağmen 2026 Ocak ayı itibarıyla sendikalı işçi sayısı 2 milyon 400 bin kişi civarındadır. Türkiye genelinde toplam 16 milyon 699 bin 84 işçi vardır. Ülkemizde sendikalaşma oranı yüzde 14 civarındadır. 12 Eylül'den önce bile sendikalı işçi sayısı daha fazla idi."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürer: 1 Mayıs Taksim'de Kutlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:16:52. #7.13#
SON DAKİKA: Gürer: 1 Mayıs Taksim'de Kutlanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.