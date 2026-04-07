Gürer'den Pestisit Kontrolü Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Tüm marketlerde, özellikle market zincirlerinde ve hallerde mutlak surette pestisit laboratuvarları oluşturulmalı ve ürünlerin kontrolleri sağlanmalıdır." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle tarımsal üretimin giderek zorlaştığını söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının gübre üretimini olumsuz etkilediğini ifade eden Gürer, bu durumun gübre fiyatlarında artışa neden olduğunu belirtti.

Gürer, ani hava değişimleriyle oluşacak sorunların da çiftçiler için büyük bir risk oluşturduğuna değinerek, "Bununla ilgili yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler var. Yalnızca don olacağını belirtmek yetmiyor. Bu konuda çiftçilerin yanında durmak, üreticiye yeterli ve gerekli eğitimi sağlamak da ihtiyaç." diye konuştu.

Bazı marketlerin kendi laboratuvarını oluşturup "pestisit analizi" yaptığını aktaran Gürer, bunun olumlu bir uygulama olduğunu söyledi. Gürer, "Tüm marketlerde, özellikle market zincirlerinde ve hallerde mutlak surette pestisit laboratuvarları oluşturulmalı ve ürünlerin kontrolleri sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer, pestisit kullanmayan üreticilere ek destek verilerek bu yolun teşvik edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.