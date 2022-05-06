Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti

06.05.2022 17:51
Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir ziyareti sırasında Kaymakam Mehmet Kılıç'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir ziyareti sırasında Kaymakam Mehmet Kılıç'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Geçtiğimiz aylarda göreve atanan Doğanşehir Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Doğanşehir ilçemiz Malatya'nın güzel ve büyük ilçelerinden biri. Doğanşehir kadim bir ilçemiz. Güzel ve başarılı insanlar yetiştiren bir ilçemiz. Bu ilçemizde görev yapmak bir şanstır. Büyükşehir Belediyesi olarak Doğanşehir ilçemize ilçe belediye Başkanımız ile sizlerin de görüş ve düşünceleri ile birlikte koordineli bir şekilde hizmetlerin götürülmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizi bütün ilçelerimizde yaparken STK temsilcilerimizle, Mülki İdare Amirleri, yerel yöneticilerimizle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde şehrin yerel dinamiklerini ayakta tutmak ve şehrin ihtiyaçlarını giderme noktasında hem yerelde paydaş olma noktasında gayret gösteriyoruz. Doğanşehir ilçemizde yapılan hizmet ve yatırımlarımızı gezeceğiz. Doğanşehir ilçemizde yapacağınız çalışmalarda sizlere de başarılar diliyorum" dedi.

Selahattin Gürkan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Doğanşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, "Doğanşehir ilçemiz için ortak payda da hizmet noktasında istişare halinde olup sizlerin de desteğiyle güzel hizmetler yapacağız. Temel görevimiz budur. İnşallah Doğanşehir'imizi daha da güzelleştireceğiz. Başkanıma, ekibine destekleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti
Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti
Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti

YORUMLAR
500
Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi Horata Mesire alanının yenilenmesinde sona gelindi

Selahattin Gürkan, Mehmet Kılıç, Doğanşehir, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 18:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gürkan, Doğanşehir Kaymakamı Kılıç'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement