Gürkan, MÜSİAD Malatya şubesini ziyaret etti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyaretinde MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile bazı daire başkanları ile şube müdürleri eşlik etti.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, "Sayın Başkanımızın Malatya için yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyor, yapmış olduğu güzel çalışmalardan dolayı tekrar arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum.

10 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Malatya dünya ve ülke ekonomisine önemli katkılar ve değerler katmış bir ilimizdir. Yaşadığımız bu coğrafya gerek sosyoekonomik gerekse de sosyokültürel açıdan kadim miraslar bırakmış geçmişin tarihsel ve kültürel değerlerini geleceğe taşımış insanlarımızın kadirşinaslığını, cömertliğini, sanatkarlığını, çalışkanlığını, usta çırak ilişkisi içerisinde nesilden nesile aktarılmış bir ilimizdir. Anadolu'nun bu değerleri geçmişten günümüze bu insanların ortak kazanımları olarak bizlere aktarılmış ve gelecek nesillere de yollarını aydınlatacak bir miras olarak bırakılmıştır. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ilimizin sahip olduğu bu kazanımları ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması noktasında özel çabalar sarf etmiştir. Tarihsel ve kültürel değerlerin tanıtılmasında gerekli katkı ve destekler sağlanmıştır. Marka şehir olma noktasında Arslantepe'nin dünyaya tanıtılması, Şire Pazarının dünya kuru kayısı ticaret merkezi haline getirilmesi, ilimizin sağlık turizmi üssü haline gelmesi noktasındaki çabalar bu uzun ve zahmetli yolda büyük önem taşımaktadır. Büyükşehir Belediyemiz bu hedeflere ulaşma noktasında önemli bir misyona sahiptir. Marka şehir olma noktasında şehrin bütün paydaşlarıyla yapılan çalışmalar bu misyona önemli bir sinerji sağlamaktadır. İlimizin geleceğine ve gelişmesine katkı sağlayan tüm çalışmalarla ilgili STK'larla çalışmalar yürütmeleri şehrimiz açısından çok kıymetli olacaktır. Başkanımıza zaman ayırıp bizleri ziyaret ettiği teşekkür ediyorum" dedi.

Ülkenin ve şehrin önemli kuruluşlarından birinin de MÜSİAD olduğunu belirten Gürkan, yaptığı konuşmada, "Malatya ekonomisine katma değer üretme noktasında, üretim ve istihdam noktasında önemli bir görevi ifa etmekteler. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki Sivil Toplum Kuruluşları, Kanaat Önderleri, Meslek Kuruluşları ve Kamu Kurumları ile birlikte bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. MÜSİAD da bizim önemli paydaşlarımızdan bir tanesidir. Şehrimizin ilerleyen zamanlarda medarı iftarı olacak olan Şire Pazarı ile ilgili çalışmaları da yine MÜSİAD ile birlikte yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni bir Sanayi Sitesi'nin yapılması noktasında da yine birlikte bir çalışma yürüteceğiz. Malatya'da yapmış olduğumuz hizmetleri biraz önce Başkanımızın ifade ettiği gibi geçmiş 10 bin yılın tarihi ile değişik kültür ve uygarlıkların birikiminin olduğu bir şehirde Belediye Başkanlığı yapmak büyük bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun farkında olarak çalışmaktayız. Bu doğrultuda şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında bütün ekibimizle gece-gündüz demeden çalışma gayreti içerisindeyiz.

Sıkıntılı süreç içerisinde daha Malatya tarihinde yapılan toplam yatırımın çok üzerinde yatırım yapmaktayız. Malatya'nın geneli şantiye halindedir. Malatya genelinde bir taraftan Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Millet Bahçesi, Kapalı Spor Salonu, Gençlik Karşılama Merkezi, Meydan Düzenlemeleri, Çevre Düzenlemeleri ile ortak paydaş olarak yürüttüğümüz Vagon Onarım Fabrikasının Kızılay'a devredilmesi, YİMPAŞ ve Bilkent Üniversitesinin Malatya'da yapacağı yatırım ile Özel Harekat Merkezinin Malatya'ya taşınıyor olması bunlar Malatya için önemli yatırımlardır. İnşallah Malatya'mız Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğu gibi Dünya'da da parlayan bir yıldız şehir olacak. Bunun gayret ve çabası içerisindeyiz. Türkiye'de en fazla yatırım yapan Belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. İnşallah bu yatırımlar tamamlandığında Malatya'da istihdam ve üretim noktasında belli bir aşamaya gelecek.

2004 yılında başlamış olduğumuz çalışmaların neticesi olarak Arslantepe Höyüğünün UNESCO Dünya Kalıcı Listesine girmesi Malatya'nın insanlık medeniyetinin başladığı yer olduğunun bütün dünya milletleri de UNESCO aracılığıyla tescil etmiş oldu. Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında gerek MÜSİAD gerekse diğer meslek kuruluşlarımızla birlikte el ele vererek huzur şehri Malatya'yı oluşturmak için hep birlikte gayret göstereceğiz. Başkanımızın şahsında değerli üyelerinin bizleri sıcak karşılamalarından dolayı bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum. Sıkıntılı sürecin biran önce atlatılması ve aydınlık günlerde bu şehrin marka şehir, belleğini koruyan bir şehir olma noktasında el ele vererek şehrimizi dünyanın parlayan yıldızı haline getireceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA