Gürsel Tekin Trabzon'da konuştu, kimseyi dışlamadıklarını söyledi - Son Dakika
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Gürsel Tekin Trabzon'da konuştu, kimseyi dışlamadıklarını söyledi

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CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, Trabzon'da partisinin il başkanlığını ziyaret ederek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, sağlıklı bir kongre süreci yürüttüklerini belirterek herhangi bir arkadaşlarını dışlamadıklarını ve partiden ayrılmadıklarını savundu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, partide hiç kimseyi dışlamadıklarını söyledi.

Trabzon'da partisinin il başkanlığını ziyaret eden Tekin, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlıklı bir kongre süreci yürüttüklerini belirten Tekin, "Bir daha söylüyorum Trabzon'da. Biz herhangi bir arkadaşımızı dışlamış falan değiliz. Biz CHP'den ayrılmış falan değiliz. Cumhuriyet Halk Partisinde kendini var edenler, bu kongre sürecinde 'Aman siz de durun kardeşim, her türlü demokratik mekanizma işleyecektir. Siz de kendinizi var edin.' dememize rağmen istifa edip giden onlar, bizler değiliz." diye konuştu.

Kendisi ve arkadaşlarının partilerine sahip çıktıklarını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bizim arkadaşlarımızın çoğu yalan ve yanlış haberlerin altında büyük bir psikolojik baskıyla karşı karşıya kaldılar. Hodri meydan diyorum Trabzon'da. Hangi televizyon istiyorlarsa oturup konuşalım. Bir gram kabahatimiz yok. Bir gram kusurumuz yok. Kusurumuz varsa 103 yıllık siyasi partiye sahip çıkmak kusursa bu kusuru ölene kadar ben de ilçe başkanı arkadaşlarım da il başkanı arkadaşlarım da bu kusuru yapmaya devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu keza öyle."

CHP'nin savaş meydanlarında kurulduğuna dikkati çeken Tekin, "Bir siyasi hareketin yöneticilerinin 76 tane itirafçısı olur mu? Kim bu itirafçılar? Özellikle giden arkadaşlarımızın bu itirafçıların hesaplarını vererek gitmeleri gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Orada delege organize edin, müteahhide iş verin, müteahhit delege satın alsın. Buna asla Cumhuriyet Halk Partililer izin vermedi, vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gürsel Tekin Trabzon'da konuştu, kimseyi dışlamadıklarını söyledi - Son Dakika

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