Guterres, Kıbrıs'ta Barış Sürecini Görüşecek - Son Dakika
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Guterres, Kıbrıs'ta Barış Sürecini Görüşecek

16.07.2026 21:06
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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'taki barış süreci için 27-29 Temmuz'da adaya ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmek ve Kıbrıs'taki barış sürecini ilerletme çabalarını ele almak üzere 27-29 Temmuz tarihlerinde adaya resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki barış sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere adaya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in yanı sıra diğer ilgili taraflarla da görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmelerde Kıbrıs'ta barış sürecinin ilerletilmesine ve adadaki istikrarın desteklenmesine yönelik çabaların ele alınacağını ifade eden Dujarric, bu kapsamda Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü'nün çalışmalarının da değerlendirileceğini kaydetti.

BM sözcüsü, Guterres'in ziyaretini 27-29 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceğini bildirdi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Guterres, Kıbrıs'ta Barış Sürecini Görüşecek - Son Dakika

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