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Guterres Suriye'de

Guterres Suriye\'de
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BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de Başkan eş-Şara ile insani yardımları ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ilk kez ziyaret ettiği Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarına başladı. Guterres, Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile çok sayıda yetkili de hazır bulundu. Suriye ile BM arasındaki insani ve kalkınma alanlarında iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede, erken toparlanma ve yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesine de değinildi. Ayrıca Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne duyulan saygı da vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrı

Guterres Şam'a ulaşmasının ardından sosyal medya hesabaından yaptığı paylaşımda, ziyaretinin temel amacının "Suriye halkıyla dayanışma göstermek" olduğunu ifade etti. BM'nin bu kritik ve tarihi süreçte Suriye'nin yanında yer aldığını belirten Guterres, uluslararası topluma da acil destek çağrısında bulunarak bu hassas dönemde Suriye halkına yardım sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini vurguladı.

Guterres, resmi temaslarının yanı sıra başkentin tarihi dokusunu yakından tanımak amacıyla Emevi Camii'ni gezdi ve Şam'ın Eski Şehir bölgesinde incelemelerde bulundu. BM Genel Sekreteri'ne ziyaret boyunca Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi eşlik etti.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Suriye, Şara, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres Suriye'de - Son Dakika

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