Guterres: Suriye'deki İsrail İhlalleri Rapor Edilecek - Son Dakika
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Guterres: Suriye'deki İsrail İhlalleri Rapor Edilecek

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BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'deki İsrail ihlallerine ilişkin raporu bu ay sonu sunacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Şam'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye topraklarındaki İsrail ihlallerine ilişkin bu ayın sonunda BM Güvenlik Konseyi'ne detaylı bir rapor sunacaklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün geldiği Suriye'de temaslarını sürdürüyor. Guterres bugün Şam'da temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye topraklarındaki İsrail ihlallerine ilişkin bu ayın sonunda BM Güvenlik Konseyi'ne detaylı bir rapor sunacaklarını açıkladı. Guterres, Suriye'nin egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'na tamamen uyması gerektiğini vurguladı. BM Genel Sekreteri, Şam ziyaretinin "derin bir anlam" taşıdığını ve BM'nin Suriye ve halkıyla olan dayanışmasını ve sarsılmaz ortaklığını teyit ettiğini belirtti. Antonio Guterres, ülkede son dönemde yaşananların başarıya işaret ettiğini vurgulayarak, Suriye'nin bölgenin köklü tarihinin ve zengin dokusunun ayrılmaz bir parçası ile istikrarın temel direklerinden biri olmaya devam edeceğini ifade etti. Sednaya Cezaevi'ne gerçekleştirdiği ziyarete de değinen BM Genel Sekreteri Guterres, "On binlerce insanın öldürüldüğü ve işkence gördüğü kötü şöhretli Sednaya Cezaevi'ni ziyaretim sırasında dehşete düştüm. Ancak aynı zamanda siyasi geçişte dikkate değer bir ilerlemeye dönüşen cesareti de gördüm ve herkesin güvenlik ve istikrara kavuşacağına dair derin bir umut hissettim" şeklinde konuştu.

Guterres, Suriye'deki mevcut görevin siyasi değişimi insanların günlük hayatlarında somut bir iyileşmeye dönüştürmek olduğunu, kadın ve erkek tüm Suriyelilerin ülkelerinin geleceğinde temel birer ortak haline gelmesi gerektiğini dile getirdi. Suriye halkının yıllardır süren zorluklar karşısında olağanüstü bir direnç gösterdiğini ve iyileşme yükünü tek başına taşımaması gerektiğini belirten Antonio Guterres, uluslararası toplumu, kalkınma ortaklarını ve uluslararası kurumları Suriye'yi bölgesel ve küresel ekonomiye yeniden bağlamaya, eğitim, sağlık ve altyapı hizmetlerini desteklemeye çağırdı. İnsani yardımın yetersizliğine de dikkat çeken Guterres, BM yardımlarının ne yazık ki Suriye halkının ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 20'sini karşılayabildiğini vurgulayarak, uluslararası topluma desteği artırma çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Suriye, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres: Suriye'deki İsrail İhlalleri Rapor Edilecek - Son Dakika

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