Guterres'ten Kıbrıs İçin 5+1 Toplantısı Çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında güven artırıcı önlemlerin hızlandırılması çağrısı yaparak "Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi yanında basın toplantısı düzenledi. Erhürman ve Hristodulidis'in toplantı alanından ayrılmasının ardından kameraların karşısına geçen Guterres, güven artırıcı önlemlerin hızlandırılması çağrısı yaparken, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni bir gayriresmi 5+1 toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

"Kıbrıslılar ortak ve barışçıl bir gelecek istiyor"

Konuşmasına Kıbrıs'ta gördüğü misafirperverlik için teşekkür ederek başlayan Guterres, adanın zengin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra acı dolu geçmişin izlerini de taşıdığını söyledi. Kıbrıslıların ortak ve barışçıl bir gelecek kurma isteğine tanıklık ettiğini ifade eden Guterres, BM Genel Sekreteri olarak iyi niyet misyonu kapsamında Kıbrıs sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlara destek vermeyi sürdürdüğünü belirtti. Bu çerçevede Kıbrıs'a gelmesinin görev olduğunu dile getiren Guterres, "Kıbrıs halkının çözüm arayışında onlarla tam dayanışma içinde olduğumu ifade etmek için geldim. Bu, güveni yeniden tesis etmek için tüm çabaların gösterilmesi gereken bir andır" dedi.

Tüm Kıbrıslıların günlük yaşamında fark oluşturabilecek güven artırıcı önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik çabaların artırılması gerektiğini vurgulayan Guterres, iki lidere bu yöndeki çalışmaları yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu.

"Yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğim"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in taraflarla yoğun temas yürüttüğünü belirten Guterres, kendisinin de ziyaret boyunca çok sayıda Kıbrıslıyla görüştüğünü ifade etti. "Kıbrıslıların mesajı açıktı. İlerleme istiyorlar. Liderlerinin taviz vermesini ve Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmak için son kilometreyi yürümelerini görmek istiyorlar. Barış ve güvenlik içinde bir gelecek istiyorlar. Topraklarının bölünmeyle değil, iş birliği, fırsatlar ve barışla anılmasını arzuluyorlar" diyen Guterres, bu anlayışın iki liderle yaptığı ayrı ve ortak görüşmelere de yansıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in, Kişisel Temsilcisi Holguin ile çalışmayı sürdürme konusunda kararlılıklarını kendisine ilettiklerini kaydeden Guterres, "İleriye dönük yol haritasına ilişkin yaptığımız görüşmeler temelinde, güven artırıcı önlemler, yöntem ve içerik konularında gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra daha önce sağlanan yakınlaşmalar da dikkate alınarak yeni bir 5+1 toplantısı düzenleyeceğim. Toplantının başarılı olması için iki taraf ve garantör ülkelerle istişare içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

UNFICYP vurgusu yaptı

Sahadaki duruma da değinen Guterres, BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) hem ara bölgede hem de BM tarafından belirlenen ateşkes hatlarındaki yetki ve sorumluluklarına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

UNFICYP'in 60 yılı aşkın süredir hassas ortamda sükunet ve istikrarın korunmasına katkı sağladığını belirten Guterres, misyonun etkinliğinin tüm tarafların iş birliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve teknik komitelere övgü

Guterres, iki toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarından ve kayıp yakınlarının yaşadığı belirsizliğin giderilmesine yönelik ortak çabalardan etkilendiğini söyledi. İki toplumlu teknik komitelerin siyasi süreç ile günlük yaşam arasındaki bağı güçlendirdiğini ve pratik çözümler ürettiğini belirten Guterres, sivil toplum temsilcileriyle de yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Garantör ülkelerin desteğine güveniyorum"

Uluslararası toplumun Kıbrıs sürecinde önemli bir rolü bulunduğunu belirten Guterres, özellikle garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın desteğinin sürmesine güvendiğini söyledi. Konuşmasının sonunda UNFICYP personeli ile BM İyi Niyet Misyonu çalışanlarına teşekkür eden Guterres, bu ekiplerin barışın, istikrarın ve refahın geliştirilmesinde kritik görev üstlendiklerini belirterek açıklamasını tamamladı.