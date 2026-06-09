Guterres'ten Orta Doğu için diyalog çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Guterres'ten Orta Doğu için diyalog çağrısı

09.06.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların askeri çözümü olmadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da yaşanan son çatışmalar nedeniyle endişe duyduğunu ifade ederek, "Herkes, sivilleri korumak için uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeli ve mümkün olan tüm önlemleri almalı. Orta Doğu'daki çatışmaların askeri bir çözümü yok. Tek yol diyalog ve müzakerelerdir" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Orta Doğu'da yaşananlardan "derin endişe" duyduğunu dile getirdi. İsrail'e seslenen Guterres, Gazze'ye geçişlerin açılması çağrısında bulunarak, "Tüm saldırılar derhal durmalı. Lübnan, İran ve Gazze'deki ateşkese saygı duyulmalı. Diplomatik çabaları zedeleyecek tüm adımlardan kaçınılmalı. İsrail'in Gazze'ye geçişleri kapatma kararından derin endişe duyuyorum. Gazze genelinde insani yardımın hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde sağlanması için tüm geçişlerin derhal açılması çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Seyrüsefer hakkı ve özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydeden Guterres, "Herkes, sivilleri korumak için uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeli ve mümkün olan tüm önlemleri almalı. Orta Doğu'daki çatışmaların askeri bir çözümü yok. Tek yol diyalog ve müzakerelerdir. İlgili tüm tarafları, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ilerletecek diplomatik çözümler üzerinde çalışmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres'ten Orta Doğu için diyalog çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:48
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 17:34:15. #7.13#
SON DAKİKA: Guterres'ten Orta Doğu için diyalog çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.