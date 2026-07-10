Güzelyurt Soğuk Hava Deposu İncelemesi - Son Dakika
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Güzelyurt Soğuk Hava Deposu İncelemesi

10.07.2026 14:45
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Cevdet Yılmaz, KKTC'deki Güzelyurt Soğuk Hava Deposu'nda incelemelerde bulundu. Tesis, 20 Temmuz'da açılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Türkiye tarafından hibe edilerek inşa edilen Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Lefkoşa temaslarına başlayan Yılmaz, Türkiye tarafından hibe edilerek inşa edilen Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile tesisi gezen Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı. Yılmaz'a, tesiste çalışanlarla bir sohbet ederek tesiste saklanan portakallardan hazırlanan portakal suyu ikram edildi.

Açılışı 20 Temmuz'da

Narenciye sektörüne önemli katkı sağlaması hedeflenen dev yatırımın resmi açılışı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek. Yaklaşık 10,5 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen tesis, toplam 15 bin ton depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Tesisin 10 bin tonluk bölümü yaş meyve ve sebzelerin, 5 bin tonluk bölümü ise eksi 18 derecede muhafaza edilecek konsantre narenciye ürünlerinin depolanmasına hizmet verecek. Yaklaşık 7 bin 600 metrekare kapalı ve 8 bin metrekare açık alan üzerine kurulan projede, işletme maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerji sistemi de yer alıyor.

Yeşillenme hastalığında 164 milyon TL hibe desteği

2023-2024 döneminde narenciye sektörünü etkileyen yeşillenme hastalığı nedeniyle üreticilerin mağdur olmaması amacıyla Türkiye tarafından kapsamlı bir destek programı uygulandı. Bu kapsamda yaklaşık 68 bin ton narenciye ürünü üreticiden satın alınarak konsantre üretiminde değerlendirilirken, dalında kalan yaklaşık 17 bin ton ürün için ise Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan 164 milyon TL hibe, KKTC Maliye Bakanlığı aracılığıyla üreticilere ödenerek ürünlerin satın alınması sağlandı.

Güzelyurt Soğuk Hava Deposu'nun, ürün kayıplarını azaltması, üreticinin ürününü uygun şartlarda muhafaza etmesini sağlaması, ihracatı güçlendirmesi ve KKTC narenciyesinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırması hedefleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Kıbrıs, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Güzelyurt Soğuk Hava Deposu İncelemesi - Son Dakika

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