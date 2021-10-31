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Azerbaycan'dan Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katilinin serbest bırakılmasına kınama - Son Dakika

Azerbaycan'dan Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katilinin serbest bırakılmasına kınama

31.10.2021 11:32
Azerbaycan'dan Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katilinin serbest bırakılmasına kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması kararını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın serbest bırakılması kararını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın, şartlı tahliye kararının ardından üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Leyla Abdullayeva yaptığı yazılı açıklamada, "1982'de ABD'nin Los Angeles şehrinde Türk diplomat Kemal Arıkan'ı katleden terörist Hambig Sasunyan'ın serbest bırakılması kararını kınıyoruz. Bir teröristin serbest bırakılmasının tehlikeli olmasının yanı sıra terörizmi teşvik etmeye de hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Sassunyan'ın hapiste cezasını çekerken 2012 yılında Ermeni askeri dergisi "Hay Zinvor"a verdiği röportajı hatırlatan Abdullayeva, "Kendisinin bir Ermeni askeri olduğunu ve Azerbaycan'ın o dönem işgal altındaki Karabağ topraklarında savaşmaya hazır olduğunu belirtmesi bu teröristin düzelmediğini gösteriyor. Ermeni medyasındaki yer alan haberlere göre, o ülkede olduğu iddia edilen teröristin herhangi bir şekilde kahramanlaştırma girişimleri engellenmelidir" dedi. - BAKÜ

Dışişleri Bakanlığı, Kemal Arıkan, Los Angeles, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan'dan Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katilinin serbest bırakılmasına kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'dan Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katilinin serbest bırakılmasına kınama - Son Dakika
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