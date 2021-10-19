10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklaması tepki çekti (3) - Son Dakika

'TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kavala'nın tutukluluk süreciyle ilgili açıklama yapan büyükelçilere tepki gösterdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Görevli bulundukları Ülkenin bağımsızlığına sadakat göstermek zorunda olan ve 'yargı bağımsızlığından' söz eden bazı ülkelerin büyükelçileri hadlerini aşarak 'siyasetin yargıya müdahelesini' talep etmişlerdir. Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdaheleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler" ifadelerini kullandı.