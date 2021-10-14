Havza YEG yönetimi toplandı - Son Dakika

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği yönetim kurulu toplantısı Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında Havza Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen yönetim kurulu toplantısında 6'ncı Samsun Tarım Fuarı'nda yapılan çalışmalar, derneğin görünürlüğünü arttırmak için yapılabilecek çalışmalar ile 2022 çalışma programı hakkında görüş alışverişinde bulunularak gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda bir konuşma yapan Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Başkanı Sebahattin Özdemir Havza YEG'in Havza'nın gelişiminde önemli bir paya sahip olacağını belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana ilçemize katkı sağlamak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Biz bu derneği tabela derneği olarak kurmadık. Tüm amacımız Havza'ya ve Havza insanına hizmet etmek. Havzanın onur konuğu olduğu Tarım Fuarı ilçemiz adına oldukça verimli geçti. İnşallah ilçemizi daha iyi yerlere getirmek için tüm gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Havza YEG Müdürü Özgür Atala tarafından 2022 çalışma programı hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi. - SAMSUN