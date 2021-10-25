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TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti - Son Dakika

TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti

25.10.2021 14:45

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 10 büyükelçinin yargılaması devam eden Osman Kavala ile ilgili açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 10 büyükelçinin yargılaması devam eden Osman Kavala ile ilgili açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Büyükelçilik önünde toplanan gruptakiler, "Türkiye'de yeni rota, Atlantik'e elveda" yazılı pankart açtı ve 10 büyükelçinin ülkeyi terk etmesi için hazırlanan temsili uçak biletini taşıdı.

Burada konuşan TGB Genel Sekreteri Berke Mustafa Berkil, "10 büyükelçinin bir olup, Kavala açıklaması yapmasının haçlı ittifakının son faaliyeti ve Türkiye'ye karşı yürütülen kaos planlarının parçası olduğunu" belirterek, "Hiç kimse ve hiçbir devlet Türk yargısına ve Türkiye'nin iç işlerine müdahale etme cüretinde bulunamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen adam" talimatının "Atlantik"i telaşa soktuğunu ifade eden Berkil, "İstemeyen adam talimatı kanlı postallarıyla bize demokrasi, yargı dersi vermeye kalkan, emperyalist haydut ABD'ye ve Atlantik sistemine karşı savaştır." diye konuştu.

Berkil, talebin Kavala'nın serbest bırakılmasının ötesinde olduğunu, "ABD'nin, Atlantik'ten kopan, hizadan çıkan Türkiye'yi hizaya sokmaya çabaladığını" kaydederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin 'istenmeyen adam' kararı Türkiye'yi Atlantik saldırılarından kaos planlarından kurtaracak kararlılıktır. Türkiye'nin geleceği bu kararlılığa bağlıdır. Türkiye bu kararın etrafında birleşmektedir. Bu karar, ABD'ye ve onun piyonlarına karşı mücadelenin rotasıdır. Bizi bu rotadan çıkarmak için uluslararası basında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını diktatörlükle, zalimlikle suçluyorlar. Ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyorlar. Bize diz çöktürmek istiyorlar. Yalnızca emperyalistler değil, içimizdeki Amerikancılar da telaş içindeler. İstenmeyen adam kararı Türkiye'deki saflaşmayı bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin onurlu tavrını hedef alan CHP, İYİ Parti, HDP yine muhalefetin değil, Amerika'nın sesi olmuştur."

TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti
TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TGB'liler 10 büyükelçinin Kavala açıklamasını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti - Son Dakika
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