Hacı Bektaş Veli'nin 755. Yılı Anması - Son Dakika
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Hacı Bektaş Veli'nin 755. Yılı Anması

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Destici, Hacı Bektaş Veli'nin birlik ve kardeşlik vurgusunu anarak, mirasının günümüzdeki önemine dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755. yılına ilişkin, "Hünkar'ın gönülleri birleştiren nefesi, Anadolu'nun vatanlaşmasına, milletimizin ortak bir iman, kültür ve ülkü etrafında kenetlenmesine büyük katkı sağlamış, Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada kardeşliğin, adaletin ve hoşgörünün mayası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Destici, yayımladığı mesajında, Hacı Bektaş Veli'nin Türkistan'dan Horasan'a, Horasan'dan Anadolu'ya uzanan büyük irfan yolunun en müstesna temsilcilerinden biri olduğunu, hikmeti, ahlakı ve insan sevgisini esas alan öğretisiyle de asırlardır gönülleri aydınlattığını belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin Hoca Ahmet Yesevi'nin açtığı irfan yolunun Anadolu'daki güçlü temsilcilerinden olduğunu, içinde bulunduğu çağın buhranlarına karşı ayrılığı değil birliği, nefreti değil muhabbeti, çatışmayı değil kardeşliği öne çıkardığını aktaran Destici, Hacı Bektaş Veli'nin, düşüncesinin yalnızca yaşadığı devre seslenen tarihi bir miras değil, milletin bugününe ve yarınına da istikamet gösteren canlı bir medeniyet çağrısı olduğunu vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"Hünkar'ın gönülleri birleştiren nefesi, Anadolu'nun vatanlaşmasına, milletimizin ortak bir iman, kültür ve ülkü etrafında kenetlenmesine büyük katkı sağlamış, Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada kardeşliğin, adaletin ve hoşgörünün mayası olmuştur. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısı, millet olarak gücümüzün kaynağını bugün de açıkça göstermektedir. Bu çağrı, farklılıklarımızı ayrışma sebebi haline getirmeden ortak değerlerimizde buluşmanın, fitneye karşı birlik içinde durmanın ve geleceğimizi beraberce kurmanın çağrısıdır. Bizlere düşen görev, Hacı Bektaş Veli'yi yalnızca anma törenlerinde hatırlamak değil, onun birlik, muhabbet, adalet ve güzel ahlak merkezli düşüncesini hayatımızda yaşatmak, genç nesillere doğru biçimde aktarmaktır. Çünkü onun mirası, milletimizin ortak hafızasının ve Türkiye'nin toplumsal bütünlüğünün en kıymetli kaynaklarından biridir."

BBP Genel Başkanı Destici, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 14-15 Ağustos'ta Hacıbektaş'ta düzenlenen "'Birlik İçin Sözümüz Var' Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri"nin, birlik ve beraberliğin güçlenmesine, kardeşliğe ve muhabbetin büyümesine vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

Hacı Bektaş Veli, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Hacı Bektaş Veli'nin 755. Yılı Anması - Son Dakika

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