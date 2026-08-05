Hakan Fidan Amman'da Kudüs Toplantısında
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de Kudüs konulu toplantıya katıldı ve Kral II. Abdullah ile görüşecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da programını sürdürüyor. Bakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısına katıldı.
Fidan'ın Amman temasları kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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