Hakan Fidan BRICS Zirvesi\'nde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında " Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık" oturumuna katılarak konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve kapsamında "Çevre, COP 30 ve Küresel Sağlık" oturumuna katılarak konuşma yaptı. - RIO DE JANEIRO