Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi akşam yemeğine katıldı. Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi. - BUDAPEŞTE
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan Budapeşte'de TDT Zirvesine Katıldı - Son Dakika
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