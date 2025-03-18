Hakan Fidan, Cenevre\'de Stephen Doughty ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi toplantısına katılmak üzere bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty kabul etti. - CENEVRE
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