DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti ve Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin daha da güçlenmesine önem atfettiklerini vurguladı. Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan'dan Bulgaristan Dışişleri Bakanı'na Tebrik - Son Dakika
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