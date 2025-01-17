Hakan Fidan'dan Bulgaristan Dışişleri Bakanı'na Tebrik - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan'dan Bulgaristan Dışişleri Bakanı'na Tebrik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile telefonla görüşerek Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin güçlenmesine vurgu yaptı.

17.01.2025 17:19
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti ve Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin daha da güçlenmesine önem atfettiklerini vurguladı. Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan'dan Bulgaristan Dışişleri Bakanı'na Tebrik - Son Dakika

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