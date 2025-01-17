Hakan Fidan'dan Bulgaristan Dışişleri Bakanı'na Tebrik

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti ve Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin daha da güçlenmesine önem atfettiklerini vurguladı. Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.