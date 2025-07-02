Hakan Fidan'dan Hamas Heyeti ile Görüşme - Son Dakika
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Politika

Hakan Fidan'dan Hamas Heyeti ile Görüşme

Hakan Fidan\'dan Hamas Heyeti ile Görüşme
02.07.2025 23:05
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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle Ankara'da ateşkes ve insani durum üzerine görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle, Ankara'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün Ankara'da görüştü. Görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze'deki insani durum ele alındı. Görüşmede Bakan Fidan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu dile getirdi ve bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze'de yaşanan soykırımın unutulmasına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Bakan Fidan, Filistin'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile bir bütün olduğunu vurgulayarak; Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: DHA

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