Hakan Fidan'dan Hürmüz Boğazı vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gelinen aşama itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Türkiye olarak ABD ile İran arasında devam eden müzakere sürecine katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir, dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı" dedi. - OTTAWA