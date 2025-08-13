Hakan Fidan\'dan Katar\'a Ziyaret

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile görüştü. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
