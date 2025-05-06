Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan'dan Umman ile Görüşme - Son Dakika
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