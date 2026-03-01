DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son duruma dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan İranlı Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika
