DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Kavazoviç ile İstanbul'da Görüştü - Son Dakika
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