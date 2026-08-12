Hakan Fidan, Libya\'da Agila Salih ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi'de Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Bingazi kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih ile bir araya geldi.