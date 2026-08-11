Hakan Fidan, Libya'da El-Menfi ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, bugün Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.
Kaynak: DHA
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