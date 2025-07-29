DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Sayıştay Başkanı Halid Ahmet Şakşak'ı Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Libya Sayıştay Başkanı Halid Ahmet Şakşak'ı Ankara'da kabul ettiği kaydedildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Libya Sayıştay Başkanı'nı Kabul Etti - Son Dakika
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