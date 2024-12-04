Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Suriye\'yi Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
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