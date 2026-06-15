Hakan Fidan Rusya'yı Ziyaret Edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran'da Rusya Federasyonu'nu (RF) ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran'da Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirmişti. Bakan Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov arasındaki son görüşme ise 18 Nisan 2026 tarihinde Beşinci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirilmişti.

PUTİN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında ayrıca, Rusya Federasyonu'nda faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refah için kritik önemde olduğunu vurgulaması, başta ticaret, enerji, güvenlik, konsolosluk konuları olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren hususları karşıtlarıyla detaylı olarak ele alması, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta kalıcı barış sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara olan bağlılığını ifade etmesi, bu çerçevede Türkiye'nin, 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirmesi, Karadeniz'de artan gerilimin bölgesel ve küresel huzura tehdit oluşturduğuna, son dönemde meydana gelen hadiselerin çok boyutlu riskler doğurduğuna işaret etmesi, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği mekanizması ile enerji altyapısı ve limanları kapsayacak bir ateşkese ilişkin önerisinin halen masada olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin ABD ile İran arasında kalıcı barışın tesisini desteklediğini, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi duruma dönülmesi ve seyrüsefer serbestisinin muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulaması, Suriye'de istikrar, güvenlik, kalkınma ve refahın temini için uluslararası toplumun Suriye hükümetine desteğini sürdürmesinin önemine işaret etmesi, öte yandan, İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarının tüm bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığını, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişleten adımlarının ve Lübnan'daki işgalinin engellenmesi gerektiğinin altını çizmesi öngörülüyor.