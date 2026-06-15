Hakan Fidan Rusya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Fidan Rusya'yı Ziyaret Edecek

15.06.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da Lavrov ve Putin ile görüşecek, ikili ilişkileri ele alacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran'da Rusya Federasyonu'nu (RF) ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran'da Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirmişti. Bakan Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov arasındaki son görüşme ise 18 Nisan 2026 tarihinde Beşinci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirilmişti.

PUTİN TARAFINDAN KABUL EDİLECEK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edilmesi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında ayrıca, Rusya Federasyonu'nda faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refah için kritik önemde olduğunu vurgulaması, başta ticaret, enerji, güvenlik, konsolosluk konuları olmak üzere, ikili ilişkileri ilgilendiren hususları karşıtlarıyla detaylı olarak ele alması, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta kalıcı barış sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara olan bağlılığını ifade etmesi, bu çerçevede Türkiye'nin, 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirmesi, Karadeniz'de artan gerilimin bölgesel ve küresel huzura tehdit oluşturduğuna, son dönemde meydana gelen hadiselerin çok boyutlu riskler doğurduğuna işaret etmesi, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği mekanizması ile enerji altyapısı ve limanları kapsayacak bir ateşkese ilişkin önerisinin halen masada olduğuna dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin ABD ile İran arasında kalıcı barışın tesisini desteklediğini, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi duruma dönülmesi ve seyrüsefer serbestisinin muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulaması, Suriye'de istikrar, güvenlik, kalkınma ve refahın temini için uluslararası toplumun Suriye hükümetine desteğini sürdürmesinin önemine işaret etmesi, öte yandan, İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarının tüm bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığını, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişleten adımlarının ve Lübnan'daki işgalinin engellenmesi gerektiğinin altını çizmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Fidan Rusya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:14:34. #7.12#
SON DAKİKA: Hakan Fidan Rusya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.