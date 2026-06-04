Hakan Fidan Seul\'de Kore Savaşı Anıtı\'nı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Kore Savaşı Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore'de temaslarını sürdürüyor. Bakna Fidan, başkent Seul'de Kore Savaşı Anıtı'nı ziyaret etti. Fidan, ziyareti sırasında anıta çelenk bıraktı ve müze bölümünü gezdi.

Asya-Pasifik'e yönelik yoğun diplomasi trafiği

Bakan Fidan'ın Güney Kore ziyareti, Türkiye'nin Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik diplomatik temaslarının devamı niteliği taşıyor. Fidan, son günlerde bölge ülkelerine yönelik yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Fidan, 2 Haziran'da Singapur'u ziyaret etmiş, 3 Haziran'da ise Endonezya'da temaslarda bulunmuştu. Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik, ticari ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. - SEUL