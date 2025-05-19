Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'da Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Şkriyel'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Sancak Demokratik Eylem Partisi Yeni Pazar Milletvekili Ahmedin Şkriyel'i kabul etti. - BELGRAD
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Sırbistan'da Ahmedin Şkriyel'i kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?